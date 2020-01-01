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Snapdragon 750G против Kirin 990 (4G)

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
Kirin 990 (4G)
Kirin 990 (4G)

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и HiSilicon Kirin 990 (4G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • Более новый - выпущен на позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (4G)
  • На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
  • На 30% выше частота процессора (2860 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 434K vs 331K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G
331783
Kirin 990 (4G) +31%
434078

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и Kirin 990 (4G)

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.09 ГГц – Cortex-A76
4x 1.86 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2860 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali G76 MP16
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
Ядер - 16
Количество ALU 128 -
FLOPS - 768 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Октябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G Сайт HiSilicon Kirin 990 (4G)

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Комментарии

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