Snapdragon 750G против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 288K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 750G +25%
618
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 750G +9%
1799
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G +15%
331783
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|950 МГц
|800 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 694
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 32МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7225
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 750G
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
20 (80%)
5 (20%)
Всего проголосовало: 25
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