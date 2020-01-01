Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 750G vs Helio G90T – что лучше?

Snapdragon 750G против Helio G90T

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 288K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 750G +9%
1799
Helio G90T
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G +15%
331783
Helio G90T
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7225 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G Сайт MediaTek Helio G90T

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
20 (80%)
5 (20%)
Всего проголосовало: 25

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G90T с Snapdragon 750G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях