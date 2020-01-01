Snapdragon 765 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
53
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Показывает на 85% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 288K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
482
A11 Bionic +95%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
A11 Bionic +29%
2346
AnTuTu Benchmark 8
288056
A11 Bionic +10%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|625 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|600 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
|-
Опрос
4 (66.7%)
2 (33.3%)
Всего проголосовало: 6
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