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Snapdragon 765 против A12 Bionic

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества Apple A12 Bionic
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Показывает на 67% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 405K vs 288K
  • На 8% выше частота процессора (2490 против 2300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765
482
A12 Bionic +135%
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765
1820
A12 Bionic +62%
2954
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765
288056
A12 Bionic +41%
405980

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2490 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 625 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 192 -
FLOPS 600 Гфлопс 1000 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 64 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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