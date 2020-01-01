Snapdragon 765 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
- В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 291K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 30% выше частота процессора (2990 против 2300 МГц
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
482
A14 Bionic +232%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
1807
A14 Bionic +116%
3895
AnTuTu Benchmark 8
291113
A14 Bionic +109%
607676
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2300 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.4-A
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|600 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AA
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1