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Snapdragon 765 против A14 Bionic

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 607K vs 291K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 30% выше частота процессора (2990 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765
482
A14 Bionic +232%
1602
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765
1807
A14 Bionic +116%
3895
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765
291113
A14 Bionic +109%
607676

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2990 МГц
Набор инструкций - ARMv8.4-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 600 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AA APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 -

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