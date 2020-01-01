Snapdragon 765 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765 (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 170K
- На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Apple A9 +13%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765 +80%
1820
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765 +69%
288056
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2300 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|625 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|192
|192
|FLOPS
|600 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
|-
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