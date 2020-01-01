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Snapdragon 765 против Kirin 970

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 235K
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 71% выше пропускная способность памяти (29 против 17 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765 +23%
482
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765 +31%
1820
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765 +23%
288056
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 625 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 192 -
FLOPS 600 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Сравнения с конкурентами

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