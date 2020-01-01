Snapdragon 765 против Kirin 990 (5G)
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 990 (5G) (Mali G76 MP16). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 990 (5G)
- На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 75%) баллов в AnTuTu 8 – 503K vs 288K
- Показывает на 49% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 24% выше частота процессора (2860 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
482
Kirin 990 (5G) +59%
768
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
Kirin 990 (5G) +72%
3122
AnTuTu Benchmark 8
288056
Kirin 990 (5G) +75%
503438
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.86 ГГц – Cortex-A76
2x 2.36 ГГц – Cortex-A76
4x 1.95 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2860 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Mali G76 MP16
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|625 МГц
|700 МГц
|Ядер
|-
|16
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|600 Гфлопс
|896 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|Balong 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 2300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Октябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AA
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
|Сайт HiSilicon Kirin 990 (5G)
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