Snapdragon 765 против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 287K
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|92922
|-
|GPU
|94326
|-
|Memory
|61048
|-
|UX
|52552
|-
|Total score
|287811
|487978
GeekBench 5
Single-Core Score
481
Multi-Core Score
1820
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|600 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7250-AA
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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