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Snapdragon 765 против Dimensity 900

Snapdragon 765
VS
Dimensity 900
Snapdragon 765
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 287K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 765
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 765
287811
Dimensity 900 +70%
487978
CPU 92922 -
GPU 94326 -
Memory 61048 -
UX 52552 -
Total score 287811 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 600 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA MT6877
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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