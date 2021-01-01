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Snapdragon 765 против Helio G88

Snapdragon 765
VS
Helio G88
Snapdragon 765
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 283K vs 192K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 765
vs
Helio G88

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 765 +47%
283957
Helio G88
192977
CPU 92922 74619
GPU 94326 33985
Memory 61048 42103
UX 52552 43577
Total score 283957 192977
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 765 +40%
468
Helio G88
335
Multi-Core Score
Snapdragon 765 +38%
1786
Helio G88
1290

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 600 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт MediaTek Helio G88

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