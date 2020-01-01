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Snapdragon 765 против Helio G95

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
Helio G95
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 302K vs 288K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765 +11%
1820
Helio G95
1635
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765
288056
Helio G95 +5%
302733

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 625 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 192 -
FLOPS 600 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт MediaTek Helio G95

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1 (11.1%)
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Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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