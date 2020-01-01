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Snapdragon 765 против Helio P70

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 192K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765 +61%
482
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765 +30%
1820
Helio P70
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765 +50%
288056
Helio P70
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 625 МГц 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 192 -
FLOPS 600 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт MediaTek Helio P70

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Комментарии

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