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Snapdragon 765 против Snapdragon 712

Snapdragon 765
Snapdragon 765
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765 (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
  • Показывает на 94% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 225K
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 14%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765 +28%
288056
Snapdragon 712
225395

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 616
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 625 МГц 550 МГц
Количество ALU 192 128
FLOPS 600 Гфлопс 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X52 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Февраль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AA SDM712
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765 Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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