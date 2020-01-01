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Snapdragon 765G против Kirin 710

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Kirin 710
Kirin 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 89%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 166K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +80%
592
Kirin 710
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +53%
1826
Kirin 710
1193
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +89%
315356
Kirin 710
166780

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Kirin 710

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 582 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт HiSilicon Kirin 710

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Комментарии

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