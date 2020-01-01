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Snapdragon 765G против Kirin 950

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +72%
592
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +41%
1826
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +82%
315356
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 750 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 582 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G -

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