Snapdragon 765G против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 218K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- На 69% выше пропускная способность памяти (28.8 против 17 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +55%
589
380
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +13%
1798
1593
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +46%
319115
218909
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|750 МГц
|1037 МГц
|Ядер
|-
|8
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765G
|-
Опрос
17 (81%)
4 (19%)
Всего проголосовало: 21
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