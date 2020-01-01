Snapdragon 765G против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
66
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
60
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
67
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Hisillicon Kirin 985
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 319K
- На 8% выше частота процессора (2580 против 2400 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
589
Geekbench 5 (многоядерный)
1798
AnTuTu Benchmark 8
319115
Kirin 985 +23%
392336
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Ядер
|-
|8
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765G
|-
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