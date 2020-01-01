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Snapdragon 765G против Kirin 985

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 319K
  • На 8% выше частота процессора (2580 против 2400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G
319115
Kirin 985 +23%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 750 МГц -
Ядер - 8
Количество ALU 192 -
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G -

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