Snapdragon 765G против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
27
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
- Показывает в 10.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 109K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 10%)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +236%
592
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +82%
1826
1006
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +189%
315356
109082
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|750 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|192
|32
|FLOPS
|582 Гфлопс
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7250-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765G
|Сайт MediaTek Helio G35
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