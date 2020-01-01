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Snapdragon 765G против Helio G80

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Helio G80
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 201K
  • На 27% выше пропускная способность памяти (17 против 13.41 Гбит/с)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G80
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +66%
589
Helio G80
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +37%
1798
Helio G80
1308
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +58%
319115
Helio G80
201858

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 192 -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Февраль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт MediaTek Helio G80

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15 (68.2%)
7 (31.8%)
Всего проголосовало: 22

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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