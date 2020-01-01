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Snapdragon 765G против Helio P22

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 14.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 98K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +279%
592
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +142%
1826
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +221%
315356
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 582 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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