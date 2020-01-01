Snapdragon 765G против Helio P90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
38
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 220K
- Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
- На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P90
- Выше частота графического ускорителя (на 29%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +48%
589
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +20%
1798
1503
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +45%
319115
220657
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|PowerVR GM9446
|Архитектура
|Adreno 600
|PowerVR Rogue
|Частота GPU
|750 МГц
|970 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|-
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|APU 2.0
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7250-AB
|MT6779
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765G
|Сайт MediaTek Helio P90
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