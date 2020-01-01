Snapdragon 765G против Snapdragon 439
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
- Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 97K
- В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (17 против 6.4 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 67%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 765G +234%
592
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +126%
1826
809
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +224%
315356
97286
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 439
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|8 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|750 МГц
|450 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|192
|96
|FLOPS
|582 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 5 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 21МП, 2x 8МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|X6
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 75 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7250-AB
|SDM439
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 439
Опрос
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