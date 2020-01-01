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Snapdragon 765G против Snapdragon 439

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 12.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 97K
  • В 2.7 раза выше пропускная способность памяти (17 против 6.4 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 67%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +224%
315356
Snapdragon 439
97286

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 8 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 450 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 582 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 536
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7250-AB SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Комментарии

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