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Snapdragon 765G против Snapdragon 450

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 87K
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (17 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2400 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +258%
315356
Snapdragon 450
87966

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 8 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 192 96
FLOPS 582 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7250-AB SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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