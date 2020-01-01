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Snapdragon 765G против Snapdragon 460

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 147K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 33% выше частота процессора (2400 против 1800 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +114%
315356
Snapdragon 460
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 7 нм 11 нм
TDP 8 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 192 256
FLOPS 582 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7250-AB SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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