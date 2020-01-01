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Snapdragon 765G против Snapdragon 660

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 315K vs 156K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +101%
315356
Snapdragon 660
156744

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 8 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 1
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 582 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X52 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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