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Snapdragon 768G против A10 Fusion

Snapdragon 768G
Snapdragon 768G
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 8 – 374K vs 250K
  • На 20% выше частота процессора (2800 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 768G +39%
1968
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 768G +49%
374893
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2800 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 750 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 192 -
FLOPS 720 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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