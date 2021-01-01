Snapdragon 768G против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
96
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 9 – 812K vs 445K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
- На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|123776
|216265
|GPU
|112972
|339795
|Memory
|81069
|112472
|UX
|119474
|133063
|Total score
|445890
|812406
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
709
A15 Bionic +147%
1750
Multi-Core Score
1996
A15 Bionic +137%
4728
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|750 МГц
|1511 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|5
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|700 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|-
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AC
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|-
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