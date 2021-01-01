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Snapdragon 768G против Kirin 9000E

Snapdragon 768G
VS
Kirin 9000E
Snapdragon 768G
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 8 – 637K vs 351K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (3130 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 768G
vs
Kirin 9000E

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 768G
351687
Kirin 9000E +81%
637767
CPU 108959 -
GPU 101754 -
Memory 63639 -
UX 73240 -
Total score 351687 637767

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 768G
2027
Kirin 9000E +89%
3826

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali-G78 MP22
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 750 МГц 760 МГц
Вычислительных блоков 3 22
Шейдерных блоков 192 352
FLOPS 700 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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