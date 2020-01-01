Snapdragon 768G против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
47
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
59
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
- На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
- Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 374K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 768G +2%
709
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1968
Kirin 980 +26%
2486
AnTuTu Benchmark 8
374893
Kirin 980 +8%
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|750 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|10
|Количество ALU
|192
|-
|FLOPS
|720 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7250-AC
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|Сайт HiSilicon Kirin 980
Опрос
18 (39.1%)
28 (60.9%)
Всего проголосовало: 46
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