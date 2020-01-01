Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 768G vs Kirin 980 – что лучше?

Snapdragon 768G против Kirin 980

Snapdragon 768G
Snapdragon 768G
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Показывает на 4% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 87% выше пропускная способность памяти (31.78 против 17 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 374K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 768G
1968
Kirin 980 +26%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 768G
374893
Kirin 980 +8%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 192 -
FLOPS 720 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт HiSilicon Kirin 980

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
18 (39.1%)
28 (60.9%)
Всего проголосовало: 46

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 980 с Snapdragon 768G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях