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Snapdragon 768G против Helio G96

Snapdragon 768G
VS
Helio G96
Snapdragon 768G
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 37% выше частота процессора (2800 против 2050 МГц)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 346K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 768G
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 768G +29%
445890
Helio G96
346649
CPU 123776 92742
GPU 112972 95976
Memory 81069 57726
UX 119474 98195
Total score 445890 346649
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 768G +39%
709
Helio G96
509
Multi-Core Score
Snapdragon 768G +20%
1996
Helio G96
1657

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Mali G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 700 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Да
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт MediaTek Helio G96

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Комментарии

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