Snapdragon 768G против Snapdragon 460
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 165K
- Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц)
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|123776
|55909
|GPU
|112972
|23543
|Memory
|81069
|40784
|UX
|119474
|42940
|Total score
|445890
|165823
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 768G +177%
709
256
Multi-Core Score
Snapdragon 768G +71%
1996
1168
|Image compression
|-
|77.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.2 images/s
|Speech recognition
|-
|19.1 words/s
|Machine learning
|-
|14.5 images/s
|Camera shooting
|-
|9.61 images/s
|HTML 5
|-
|1.61 Mnodes/s
|SQLite
|-
|422.5 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|36 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|33 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|42 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|31 FPS
[Medium]
|Смартфон
|-
|OnePlus Nord N100
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 460
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|7 нм
|11 нм
|TDP
|5 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|192
|256
|FLOPS
|700 Гфлопс
|273 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7250-AC
|SM4250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1