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Snapdragon 768G против Snapdragon 460

Snapdragon 768G
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 768G
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 165K
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 56% выше частота процессора (2800 против 1800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 768G
vs
Snapdragon 460

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 768G +169%
445890
Snapdragon 460
165823
CPU 123776 55909
GPU 112972 23543
Memory 81069 40784
UX 119474 42940
Total score 445890 165823
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 77.7 Mpixels/s
Face detection - 11.2 images/s
Speech recognition - 19.1 words/s
Machine learning - 14.5 images/s
Camera shooting - 9.61 images/s
HTML 5 - 1.61 Mnodes/s
SQLite - 422.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 36 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 33 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 42 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 31 FPS
[Medium]
Смартфон - OnePlus Nord N100
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 7 нм 11 нм
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 192 256
FLOPS 700 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 683
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7250-AC SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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