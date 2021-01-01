Snapdragon 768G против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 349K vs 244K
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|108959
|-
|GPU
|101754
|-
|Memory
|63639
|-
|UX
|73240
|-
|Total score
|349763
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
714
Multi-Core Score
2014
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|-
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|700 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7250-AC
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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