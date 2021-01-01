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Snapdragon 768G против Snapdragon 480

Snapdragon 768G
Snapdragon 768G
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 349K vs 244K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 768G
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 768G +43%
349763
Snapdragon 480
244695
CPU 108959 -
GPU 101754 -
Memory 63639 -
UX 73240 -
Total score 349763 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 7 нм 8 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 700 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7250-AC SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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