Snapdragon 768G против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 445K vs 204K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|123776
|68288
|GPU
|112972
|35535
|Memory
|81069
|38070
|UX
|119474
|59108
|Total score
|445890
|204347
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 768G +110%
709
337
Multi-Core Score
Snapdragon 768G +50%
1996
1334
|Image compression
|-
|88.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12 images/s
|Speech recognition
|-
|24.1 words/s
|Machine learning
|-
|18.3 images/s
|Camera shooting
|-
|11 images/s
|HTML 5
|-
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|-
|487.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|5 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|750 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|1
|Шейдерных блоков
|192
|128
|FLOPS
|700 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X52
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7250-AC
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1