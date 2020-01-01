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Snapdragon 768G против Snapdragon 732G

Snapdragon 768G
Snapdragon 768G
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Показывает на 48% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 374K vs 281K
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 768G +33%
374893
Snapdragon 732G
281935

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
Количество ALU 192 128
FLOPS 720 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AC SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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15 (78.9%)
4 (21.1%)
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Комментарии

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