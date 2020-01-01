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Snapdragon 768G против Snapdragon 765

Snapdragon 768G
Snapdragon 768G
VS
Snapdragon 765
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 374K vs 288K
  • На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 768G +30%
374893
Snapdragon 765
288056

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 768G и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A -
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 625 МГц
Количество ALU 192 192
FLOPS 720 Гфлопс 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 696
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AC SM7250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 768G Сайт Qualcomm Snapdragon 765

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8 (88.9%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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