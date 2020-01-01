Snapdragon 768G против Snapdragon 765
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 768G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
- Набирает больше (на 30%) баллов в AnTuTu 8 – 374K vs 288K
- На 22% выше частота процессора (2800 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
- Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 768G +47%
709
482
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 768G +8%
1968
1820
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 768G +30%
374893
288056
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 620
|Adreno 620
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|625 МГц
|Количество ALU
|192
|192
|FLOPS
|720 Гфлопс
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 696
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3200 x 1800
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X52
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7250-AC
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 768G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
Опрос
8 (88.9%)
1 (11.1%)
Всего проголосовало: 9
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