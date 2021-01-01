Snapdragon 778G против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
56
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
52
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|88563
|GPU
|-
|75396
|Memory
|-
|44020
|UX
|-
|40315
|Total score
|-
|312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
780
A11 Bionic +18%
919
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +23%
2809
2286
|Image compression
|-
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21.9 images/s
|Speech recognition
|-
|45.2 words/s
|Machine learning
|-
|39.6 images/s
|Camera shooting
|-
|24.2 images/s
|HTML 5
|-
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|-
|756.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|3
|FLOPS
|-
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7325
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G
|-
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