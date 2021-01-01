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Snapdragon 778G против A11 Bionic

Snapdragon 778G
VS
A11 Bionic
Snapdragon 778G
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 778G (Adreno 642L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 88563
GPU - 75396
Memory - 44020
UX - 40315
Total score - 312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +23%
2809
A11 Bionic
2286
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

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Комментарии

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