Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 778G vs A12X Bionic – что лучше?

Snapdragon 778G против A12X Bionic

Snapdragon 778G
VS
A12X Bionic
Snapdragon 778G
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 618K vs 497K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
A12X Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G
497406
A12X Bionic +24%
618917
CPU 158948 -
GPU 156422 -
Memory 84831 -
UX 100055 -
Total score 497406 618917
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 778G
2822
A12X Bionic +62%
4559

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 765G или Qualcomm Snapdragon 778G
2. Qualcomm Snapdragon 750G или Qualcomm Snapdragon 778G
3. Qualcomm Snapdragon 870 или Qualcomm Snapdragon 778G
4. Qualcomm Snapdragon 860 или Qualcomm Snapdragon 778G
5. MediaTek Dimensity 900 или Qualcomm Snapdragon 778G
6. Qualcomm Snapdragon 855 или Apple A12X Bionic
7. HiSilicon Kirin 980 или Apple A12X Bionic
8. Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Apple A12X Bionic
9. Apple A10 Fusion или Apple A12X Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A12X Bionic с Snapdragon 778G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры