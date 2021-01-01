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Snapdragon 778G против Kirin 810

Snapdragon 778G
VS
Kirin 810
Snapdragon 778G
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Kirin 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G
н/д
Kirin 810
320530
CPU - 103259
GPU - 85059
Memory - 69725
UX - 58333
Total score - 320530
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G +30%
780
Kirin 810
601
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +41%
2809
Kirin 810
1998

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 43 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 2 МБ 1 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU - 820 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Июнь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

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