Snapdragon 778G против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
41
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 337K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- На 71% выше пропускная способность памяти (29 против 17 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 52%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|159590
|77623
|GPU
|156380
|101795
|Memory
|88425
|69208
|UX
|123709
|83622
|Total score
|530040
|337760
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 778G +100%
783
391
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +106%
2854
1384
|Image compression
|-
|90.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.4 images/s
|Speech recognition
|-
|24.4 words/s
|Machine learning
|-
|21.3 images/s
|Camera shooting
|-
|11.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|415.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|5 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|490 МГц
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|12
|Шейдерных блоков
|384
|192
|FLOPS
|-
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 36МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7325
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G
|-
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