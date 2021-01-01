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Snapdragon 778G против Kirin 970

Snapdragon 778G
VS
Kirin 970
Snapdragon 778G
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 337K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • На 71% выше пропускная способность памяти (29 против 17 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 52%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Kirin 970

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +57%
530040
Kirin 970
337760
CPU 159590 77623
GPU 156380 101795
Memory 88425 69208
UX 123709 83622
Total score 530040 337760
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G +100%
783
Kirin 970
391
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +106%
2854
Kirin 970
1384
Image compression - 90.1 Mpixels/s
Face detection - 11.4 images/s
Speech recognition - 24.4 words/s
Machine learning - 21.3 images/s
Camera shooting - 11.2 images/s
HTML 5 - 1.59 Mnodes/s
SQLite - 415.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 490 МГц 746 МГц
Вычислительных блоков 2 12
Шейдерных блоков 384 192
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G -

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