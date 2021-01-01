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Snapdragon 778G против Helio G88

Snapdragon 778G
VS
Helio G88
Snapdragon 778G
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 529K vs 196K
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +169%
529047
Helio G88
196635
CPU 159590 65730
GPU 156380 42693
Memory 88425 42099
UX 123709 44322
Total score 529047 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G +128%
781
Helio G88
342
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +114%
2831
Helio G88
1321

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 490 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 32
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Июнь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7325 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Сайт MediaTek Helio G88

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Комментарии

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