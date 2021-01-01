Snapdragon 778G против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 529K vs 196K
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|159590
|65730
|GPU
|156380
|42693
|Memory
|88425
|42099
|UX
|123709
|44322
|Total score
|529047
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 778G +128%
781
342
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +114%
2831
1321
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|490 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|384
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 36МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7325
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G
|Сайт MediaTek Helio G88
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