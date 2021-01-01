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Snapdragon 778G против Helio G95

Snapdragon 778G
VS
Helio G95
Snapdragon 778G
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 497K vs 294K
  • На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Helio G95

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +69%
497406
Helio G95
294929
CPU 158948 97589
GPU 156422 86889
Memory 84831 56527
UX 100055 59351
Total score 497406 294929
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 778G +53%
782
Helio G95
511
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +77%
2822
Helio G95
1591

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[High]
Genshin Impact - 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 32 Бит
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7325 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Сайт MediaTek Helio G95

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Комментарии

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