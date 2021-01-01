Snapdragon 778G против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 8 – 497K vs 294K
- На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|158948
|97589
|GPU
|156422
|86889
|Memory
|84831
|56527
|UX
|100055
|59351
|Total score
|497406
|294929
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 778G +53%
782
511
Multi-Core Score
Snapdragon 778G +77%
2822
1591
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642L
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 32 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7325
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 778G
|Сайт MediaTek Helio G95
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