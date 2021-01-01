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Snapdragon 778G против Snapdragon 480

Snapdragon 778G
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 778G
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 530K vs 286K
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Выше частота графического ускорителя (на 68%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +85%
530040
Snapdragon 480
286076
CPU 159590 95287
GPU 156380 64267
Memory 88425 50963
UX 123709 75511
Total score 530040 286076
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 106.3 Mpixels/s
Face detection - 12.6 images/s
Speech recognition - 29.85 words/s
Machine learning - 27.35 images/s
Camera shooting - 15.6 images/s
HTML 5 - 1.7 Mnodes/s
SQLite - 550.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 8 нм
TDP 5 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 490 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS - 46 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7325 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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