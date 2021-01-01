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Snapdragon 778G против Snapdragon 660

Snapdragon 778G
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 778G
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 529K vs 204K
  • Меньший размер транзистора (6 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +159%
529047
Snapdragon 660
204347
CPU 159590 68288
GPU 156380 35535
Memory 88425 38070
UX 123709 59108
Total score 529047 204347
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 88.7 Mpixels/s
Face detection - 12 images/s
Speech recognition - 24.1 words/s
Machine learning - 18.3 images/s
Camera shooting - 11 images/s
HTML 5 - 1.76 Mnodes/s
SQLite - 487.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 5 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 490 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS - 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 36МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X53 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7325 SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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