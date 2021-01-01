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Snapdragon 778G против Snapdragon 765

Snapdragon 778G
VS
Snapdragon 765
Snapdragon 778G
Snapdragon 765

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 778G (с графикой Adreno 642L) и Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 778G
  • Набирает существенно больше (на 76%) баллов в AnTuTu 8 – 497K vs 282K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 778G
vs
Snapdragon 765

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 778G +76%
497406
Snapdragon 765
282260
CPU 158948 92922
GPU 156422 94326
Memory 84831 61048
UX 100055 52552
Total score 497406 282260
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 778G и Snapdragon 765

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 6 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642L Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков - 3
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 600 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7325 SM7250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 778G Сайт Qualcomm Snapdragon 765

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Комментарии

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