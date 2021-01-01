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Snapdragon 780G против A11 Bionic

Snapdragon 780G
VS
A11 Bionic
Snapdragon 780G
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 780G (Adreno 642) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 7 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 321K
  • Имеет на 2 ядра больше

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 780G
vs
A11 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 780G +64%
527314
A11 Bionic
321027
CPU 161413 88563
GPU 164393 75396
Memory 85627 44020
UX 114231 40315
Total score 527314 321027

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 780G
2220
A11 Bionic +7%
2373
Image compression - 128.4 Mpixels/s
Face detection - 21.9 images/s
Speech recognition - 45.2 words/s
Machine learning - 39.6 images/s
Camera shooting - 24.2 images/s
HTML 5 - 3.16 Mnodes/s
SQLite - 756.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 2390 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 3
FLOPS - 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 20МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 780G -

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Комментарии

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