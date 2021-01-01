Snapdragon 780G против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
90
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
88
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12X Bionic
- Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 636K vs 527K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|161413
|-
|GPU
|164393
|-
|Memory
|85627
|-
|UX
|114231
|-
|Total score
|527314
|636127
GeekBench 5
Single-Core Score
873
A12X Bionic +29%
1130
Multi-Core Score
2220
A12X Bionic +110%
4658
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
|-
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