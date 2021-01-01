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Snapdragon 780G против A12X Bionic

Snapdragon 780G
VS
A12X Bionic
Snapdragon 780G
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 8 – 636K vs 527K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 780G
vs
A12X Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 780G
527314
A12X Bionic +21%
636127
CPU 161413 -
GPU 164393 -
Memory 85627 -
UX 114231 -
Total score 527314 636127

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 780G
2220
A12X Bionic +110%
4658

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 642 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 7
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2220 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 780G -

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Комментарии

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