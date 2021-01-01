Snapdragon 780G против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 780G (Adreno 642) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
84
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
89
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 479K
Преимущества Apple A13 Bionic
- На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|161413
|150992
|GPU
|164393
|218713
|Memory
|85627
|79312
|UX
|114231
|12628
|Total score
|527314
|479734
GeekBench 5
Single-Core Score
873
A13 Bionic +54%
1344
Multi-Core Score
2220
A13 Bionic +59%
3519
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 20МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
|-
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