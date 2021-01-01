Snapdragon 780G против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
48
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
60
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 425K
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- На 8% выше частота процессора (2580 против 2400 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|161413
|139377
|GPU
|164393
|133940
|Memory
|85627
|77188
|UX
|114231
|66447
|Total score
|527314
|425140
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 780G +27%
873
689
Multi-Core Score
2220
Kirin 985 +17%
2607
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|8
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
|-
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