Snapdragon 780G против Dimensity 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 9 – 525K vs 374K
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 810
- Выше частота графического ускорителя (на 73%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|161152
|113696
|GPU
|162000
|85477
|Memory
|88725
|76385
|UX
|119299
|105966
|Total score
|525140
|374746
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 780G +29%
791
615
Multi-Core Score
Snapdragon 780G +53%
2901
1896
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и Dimensity 810
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|490 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|384
|32
|FLOPS
|-
|208 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7350-AB
|MT6833V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
|Сайт MediaTek Dimensity 810
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