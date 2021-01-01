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Snapdragon 780G против Dimensity 900

Snapdragon 780G
VS
Dimensity 900
Snapdragon 780G
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 510K vs 487K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 780G
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 780G +5%
510174
Dimensity 900
487978
CPU 161413 -
GPU 164393 -
Memory 85627 -
UX 114231 -
Total score 510174 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 642 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 490 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем До 12 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 770 Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 20МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7350-AB MT6877
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 780G Сайт MediaTek Dimensity 900

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Комментарии

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